Musiala für den DFB oder England? Bayern-Trainer Flick reagiert mit wenigen Worten und breitem Lächeln

Mit einem breiten Grinsen hat Hansi Flick die Frage, ob Jamal Musiala in Zukunft für die deutsche oder englische Nationalmannschaft auflaufen werde, weggelächelt. "Das müssen sie ihn selbst fragen", sagte der Trainer des FC Bayern bei Sky mit einem verschmitzten Lächeln vor dem Champions-League-Spiel am Dienstagabend bei Lazio Rom. Ein weiteres Indiz für Musiala-Einsätze im DFB-Trikot? Die Daily Mail hatte zuletzt jedenfalls berichtet, dass der 17-Jährige schon den nächsten Länderspielen im kommenden Monat das Hemd mit dem Bundesadler tragen werde und England eine Absage erteilt habe. Anzeige

Der gebürtige Stuttgarter besitzt auch einen englischen Pass und verfügt daher über zwei Optionen. Joachim Löw hatte den Teenager Ende Januar ausdrücklich gelobt. "Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut", sagte der Bundestrainer nach dem 4:1-Sieg der Münchner gegen die TSG 1899 Hoffenheim: "Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Die Entscheidung liegt bei ihm." Deutschland spielt im März in der WM-Qualifikation gegen Island (25. März), Rumänien (28. März) und Nordmazedonien (31. März).

Laut Flick habe Musiala die wahrscheinlich zeitnah anstehende Entscheidung in den vergangenen Wochen belastet und auch die sportlichen Leistungen des Mittelfeldspielers beeinflusst. "In den vergangenen Wochen gab es viele Dinge, die für ihn neu waren", sagte der Bayern-Trainer und verwies auf das Ringen der Verbände um die Dienste des Super-Talents. Zudem nannten Flick die anstehende Vertragsverlängerung Musialas, der am kommenden Freitag 18 Jahre alt wird und dann wohl ein neuen Arbeitspapier in München unterzeichnet.