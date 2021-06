DFB-Juwel Jamal Musiala: So erlebte ich mein EM-Debüt gegen Ungarn - Vorfreude auf England

Seinen Platz im Kader bekam er von Bundestrainer Joachim Löw schon vor der Partie versprochen, dass Jamal Musiala gegen Ungarn dann aber auch eine entscheidende Rolle auf dem Platz spielen würde, war da noch unklar. Der 18-Jährige stand beim 2:2 am Mittwochabend das erste Mal bei dieser EM im 23er-Kader der Nationalmannschaft. In der 82. Minute kam das Juwel beim Stand von 1:2 in die Partie - und war am Ausgleich maßgeblich beteiligt. Anzeige

Nach einer klugen Körpertäuschung im Strafraum spielte er den entscheidenden Pass in die Mitte, der zum 2:2 durch Leon Goretzka (84.) führte. "Er hatte einige gute Situationen", lobte Löw den Bayern-Profi im Anschluss. "Gerade wenn es ein wenig eng ist, hat er seine Stärken. Für einen so jungen Spieler hat er es gut gemacht. Er war frech, seine Leistung war sehr ansprechend." Und auch das Top-Talent im DFB freute sich über seinen Einsatz. "Ich habe mir einfach Sachen zugetraut, war stolz auf dem Feld zu sein. Dem Team noch geholfen zu haben, ist ein Plus. Ich bin einfach happy", sagte Musiala glücklich.