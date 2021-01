"Weiß, dass ich ihn nominieren will": Löw bekräftigt Bemühungen um Musiala – Treffen nach Bayern-Spiel?

Joachim Löw hat bestätigt, dass er sich darum bemüht, Jamal Musiala von einer Karriere im DFB zu überzeugen. "Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut", sagte der Bundestrainer nach der Partie von Musialas Klub FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim (4:1) gegenüber der Bild am Sonntag. "Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will." Wie das Blatt berichtet, soll es am Rande des Spiels zu einem Treffen zwischen Löw, Musiala und dessen Mutter gekommen sein.

