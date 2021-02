Ballack schwärmt, Matthäus lobt, Goretzka wirbt: Kampf um Bayern-Talent Jamal Musiala vor Abschluss

Nach bevor er am Dienstagabend das erste Mal gegen den Ball trat, stand Jamal Musiala im Mittelpunkt. Trainer Hansi Flick hatte den 17-jährigen für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom in die Startelf berufen, zudem wurde eine Frage aufgeworfen, die seit Wochen kursiert und deren Beantwortung die Fans nach dem 4:1 des FC Bayern wohl noch dringender herbeisehnen: Entscheidet sich das Top-Talent für Einsätze in der deutschen oder in der englischen Nationalmannschaft? Die Auflösung blieb auch nach dem Erfolg der Münchner aus. Dafür wurde eines einmal mehr klar: Der Teenager würde jedem Team gut tun. Anzeige

Was ihn so interessant macht: Da ist zu einem sein bereits vorhandenes Können. Da ist zum anderen aber auch das riesengroßes Potenzial, das ein Versprechen für eine glorreiche Zukunft ist. "Er ist ein Top-Spieler, der schon in sehr jungen Jahren für Furore sorgt", schwärmte der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack bei Sky: "Er braucht zwar noch seine Pausen, physisch ist da noch Luft nach oben. Aber er hat Momente im Spiel, die ihn außergewöhnlich machen." Wie jenen in der 24. Minute: Musiala traf zum 2:0 und wurde drei Tage vor seinem 18. Geburtstag zum jüngsten Torschützen eines deutschen Klubs in der Champions-League-Geschichte.

"Uns fehlen ja die Talente in diesem Alter", meinte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nach dem Bayern-Sieg und betonte, dass er sich eine Musiala-Entscheidung zugunsten des DFB "wünschen" und er darauf hoffe, dass die Kollegen in der Münchner Kabine Überzeugungsarbeit beim Youngster leisten werden. Wie sich der Umworbene entscheiden wird, weiß man aber offenbar auch bei seinem Klub nicht. "Das müssen sie ihn selbst fragen", meinte Flick und ließ mit einem breiten Lächeln Raum für Interpretationen. Leon Goretzka würde sich ebenfalls darüber freuen, gemeinsam mit Musiala bald auch in der Nationalmannschaft aufzulaufen: "Aber diese Entscheidung muss er für sich und mit dem Herzen treffen." Er glaube aber, dass man "nicht mehr lange warten" müsse, bis Klarheit herrsche.