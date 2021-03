Auf den Spuren eines Supertalents: So wurde Bayern-Juwel Jamal Musiala zum Nationalspieler

Branko Milenkovski blickt auf einen Platz direkt zwischen einer viel befahrenen Bundesstraße und einem Industriegebiet in Fulda. "Hier ging alles los", sagt der Nachwuchstrainer stolz. Im Februar 2007 startet auf dem Gelände des TSV Lehnerz die Karriere eines der aktuell größten Talente des Weltfußballs: Jamal Musiala. Jetzt, 14 Jahre später, lebt der inzwischen 18-Jährige in München, ist ausgestattet mit einem Profivertrag bis 2026 beim FC Bayern München, wird am Freitag erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Sein Marktwert: 24 Millionen Euro. Der SPORTBUZZER begibt sich zurück auf eine Reise zum Auftakt einer vielversprechenden Karriere.

