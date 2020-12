Trotz Entscheidung pro England-Junioren: DFB-Direktor Bierhoff will Musiala für Deutschland gewinnen

Er ist eines der größten Talente der Bundesliga: Der erst 17 Jahre alte Jamal Musiala blüht beim FC Bayern auf. In dieser Saison kam der offensive Mittelfeldspieler schon auf neun Einsätze in der Bundesliga, wurde zum jüngsten Bayern-Debütanten und -Torschützen in der Liga. Und auch wenn Musiala in Stuttgart geboren wurde, droht der Youngster dem Deutschen Fußball-Bund aus den Händen zu gehen: Zuletzt hat er sich nämlich vorerst für die englischen Juniorennationalmannschaften entschieden.

