DFB oder England? Serge Gnabry schaltet sich in Kampf um Bayern-Talent Jamal Musiala ein

Serge Gnabry hat sich in die Debatte um die sportliche Zukunft von Top-Talent Jamal Musiala eingeschaltet und will seinen Bayern -Teamkollegen davon überzeugen, künftig wieder für Deutschland aufzulaufen. "Es gibt keine Chance, dass wir ihn ziehen lassen", sagte der Nationalspieler über den 17-Jährigen, der zuletzt für die englische U21-Auswahl aufgelaufen war. Er werde "sein Bestes tun", um Musiala für den DFB zu gewinnen, meinte Gnabry: "Er ist ein großartiger, großartiger Spieler." Man habe das Talent und Potenzial des Mittelfeldspielers bereits in den ersten Trainingsinheiten mit den Profis erkennen können.

"Ich hoffe, dass er sich weiterhin so entwickeln wird und sein Können für Deutschland und nicht für England nutzt", meinte Gnabry. Musiala wurde in Stuttgart geboren, verbrachte die meiste Zeit seines Lebens allerdings in England. 2019 wechselte er dann aber vom FC Chelsea nach München und debütierte im vergangenen Juni als jüngster Bayern-Spieler aller Zeiten (17 Jahre, drei Monate und 25 Tage) in der Bundesliga. 80 Tage später wurde der Teenager dann auch zum jüngsten Münchner Torschützen.