Stark gegen Leipzig: Bayern-Trainer Flick mit Sonderlob für "reifen" Musiala und Rekord-Sprinter Coman

Sie waren neben dem Doppel-Torschützen Thomas Müller beim spektakulären 3:3 gegen RB Leipzig die besten Spieler in den Reihen des FC Bayern München : Kingsley Coman, der auf der linken Seite ordentlich Dampf machte und alle drei FCB-Tore vorbereitete - und Jamal Musiala, der nach 25 Minuten den verletzten Javi Martinez ersetzte und seine Einwechslung direkt mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 krönte. Von Trainer Hansi Flick gab es für die beiden jungen Bayern-Profis deshalb nach Abpfiff ein Sonderlob.

Coman (SPORTBUZZER-Note 1) liefert seit Wochen beständige Leistungen beim FCB ab: In zwölf Plfichtspielen steuerte der 24 Jahre alte Franzose bisher fünf Tore und sieben Torvorlagen bei. "Wir haben vier Außenstürmer mit sehr guter Qualität", sagte Flick auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Im Moment ist Kingsley derjenige, der Akzente setzt und Torgefahr ausstrahlt und vorbereitet. Dieses Niveau wünsche ich mir von allen." Schon zuvor lobte Flick den pfeilschnelle Außenstürmer, der mit 35,89 km/h einen Geschwindkeitsrekord in dieser Bundesliga-Saison aufgestellt hat, bei Sky: "Auf der Position gibt es wenige, die diese Qualität haben. Er ist sehr schnell, ist trickreich", so der FCB-Coach. "Man muss nur auf die Flanke zu Thomas schauen. Diese Qualitäten hat er einfach."