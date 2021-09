Nur Matthäus geht Bayern-Youngster Musiala noch aus dem Weg - Müller: "Zauberer des Spiels"

Musiala sprach dann am Ende doch noch ins Sky-Mikrofon - ein paar Meter von Matthäus entfernt, erklärte er, dass man "ganz viel Spaß gehabt" habe, lobte seine Teamkollegen und schritt mit all seiner Unbekümmertheit lächelnd in Richtung Kabine. Was dort passiert, wusste Trainer Julian Nagelsmann: "Er ist auch jetzt nicht abgehoben, weil er das Spiel entschieden hat." Musiala sei "außergewöhnlich, was Fähigkeiten und Charakterzüge betrifft".