Vor Bundesliga-Duell in Stuttgart: FC Bayern in Sorge um Jamal Musiala - Youngster verletzt

Der FC Bayern München ist vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Dienstag (18.30 Uhr, Sky) in Sorge um Jamal Musiala. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich am vergangenen Samstag gegen den FSV Mainz 05 (2:1) einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen. Dies teilte Trainer Julian Nagelsmann am Montag bei der Pressekonferenz mit. "Er ist jetzt geschient, das ist ein bisschen schmerzabhängig", konnte Nagelsmann noch nicht absehen, ob Musiala in Stuttgart einsatzfähig sein wird. Ähnlich sei die Situation bei Leon Goretzka, der durch eine Blessur am Knie eingeschränkt ist.

