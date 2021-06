Zwischen den Welten: Warum Jamal Musiala an Wembley nur gute Erinnerungen hat

Ein Jahr war Jamal Musiala alt, als Joachim Löw 2004 seinen Vertrag als Co-Trainer beim DFB unterschrieb, bevor er die Nationalmannschaft zwei Jahre später übernahm und seit inzwischen 15 Jahren leitet. Mit Musiala hat der Bundestrainer den jüngsten Spieler seiner gesamten Amtszeit für die EM nominiert und in der hektischen Schlussphase gegen Ungarn ins kalte Wasser geworfen. Mit einer Körpertäuschung ließ der 18 Jahre alte Joker drei Gegner ins Leere laufen, bevor er in die Mitte passte, wo auf Umwegen Leon Goretzka vollendete und die deutsche Elf ins Wembley-Stadion schoss. Anzeige

An diesem historischen Ort trifft das DFB-Team am Dienstag im Achtelfinale auf England (18 Uhr, ARD und MagentaTV). Für viele, wie Robin Gosens oder Serge Gnabry, ist es der erste Auftritt im Londoner Fußballtempel, "Bambi" Musiala (so sein Spitzname in der Mannschaft) dagegen, hatte im Wembley bereits einen denkwürdigen Tag. Gut drei Jahre, nachdem der gebürtige Stuttgarter aufgrund eines Auslandsstudiums seiner Mutter mit den Eltern nach England zieht, darf er als Elfjähriger 2014 mit seinem Grundschulteam "Corpus Christi" gegen die Hamilton Primary School in einem Vorspiel zu den "League Two Play-offs" zwischen Burton Albion und Fleetwood Town ran und erzielt beim 7:1-Sieg vier Treffer im Wembley – eines schöner als das andere.

Am Dienstag kehrt der "Engländer" nun als Deutscher dorthin zurück. Bis 2019 lebte er in London, kickte in der Jugendakademie des FC Chelsea. Das Offensivtalent durchlief die Jugendnationalteams der "Three Lions", stand im Kader der U15, U16, U17 und der U21. Vor zwei Jahren wechselte das Juwel dann in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern München und war von da an auf dem DFB-Radar. Im Frühjahr konnten Löw und Direktor Oliver Bierhoff den Doppelbürger davon überzeugen, künftig für Deutschland aufzulaufen. Inzwischen hat Musiala vier Einsätze in der A-Elf absolviert.





Musiala: "Ich habe in Deutschland meine Wurzeln"

"Ich hatte immer das Gefühl willkommen zu sein und wurde in England sehr wertschätzend behandelt. Das hat mir sehr viel bedeutet und mich geprägt", sagte Musiala dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), über seine Zeit auf der Insel, betonte aber auch: "Ich habe in Deutschland meine Wurzeln. Das ist das Land, in dem ich geboren wurde und in dem ich angefangen habe Fußball zu spielen."

Natürlich kämpfte auch der englische Verband um den Offensivallrounder, der im Mittelfeld eigentlich jede Position bekleiden kann. FA-Boss Mark Bullingham findet es rückblickend "sehr bedauerlich", dass sich Musiala für den DFB entschied. "Wir wollten ihn auf keinen Fall verlieren, aber die Pandemie hat uns dabei sicher nicht geholfen. Es fanden in England keine Nachwuchsländerspiele statt und Jamal war in seinem Umfeld bei Bayern mit vielen deutschen Nationalspielern zusammen."

Musiala freut sich auf Wiedersehen mit Ex-England-Kollege Bellingham

Verrückt: Vor drei Jahren spielte Musiala noch mit England gegen Deutschland, am Dienstag wird es nun umgekehrt sein und er wird unter anderem auf seinen Kumpel Jude Bellingham von Borussia Dortmund treffen. Musiala sagte in einem Interview mit dfb.de: "Es wird schön sein, ihn wiederzusehen, es ist für uns beide was besonders, nun gegeneinander zu spielen. Das wird cool, ich freue mich drauf."