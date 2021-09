Berichte: Verletzungspause für Bayern-Star Jamal Musiala - Sven Ulreich fehlt wohl lange

Der FC Bayern muss wohl vorerst auf Top-Talent Jamal Musiala verzichten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verletzte sich der Offensivallrounder am Montag im Training bei einem Zweikampf mit Marc Roca am rechten Knöchel und wurde mit einem Golfcart vorzeitig in die Kabine gebracht.

Anzeige