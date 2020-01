Sorge um Star von Jürgen Klopp: James Milner im Liverpool-Derby gegen Everton verletzt ausgewechselt

Die Abwehr-Probleme des FC Liverpool werden immer größer. Im FA-Cup-Spiel gegen den FC Everton (1:0) musste Vize-Kapitän James Milner nach nur neun Minuten vom Feld genommen werden. In einem Zweikampf mit Gegenspieler Theo Walcott hatte sich der 34 Jahre alte Engländer offenbar am Oberschenkel verletzt , er wurde anschließend auf dem Platz behandelt. Sein Blick verriet schnell: es kann nicht weitergehen. Bei seiner Auswechslung - für ihn kam der 19 Jahre alte Debütant Yasser Larouci - wurde der Liverpool-Star von seinem Trainer Jürgen Klopp in den Arm genommen.

Die Sorgen des Welt-Trainers werden also nach dem Derby gegen Stadtrivale Everton noch größer. Vor allem in der Defensive ist es bei den Reds langsam eng. Dejan Lovren und Joel Matip fehlen ohnehin wegen Verletzungen. Weil die Abwehr des amtierenden Champions-League-Siegers derart ausgedünnt ist, hat Klopp zuletzt bereits den bis zuletzt an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Innenverteidiger Nathaniel Philipps frühzeitig zurück an die Anfield Road geholt. Der 22-Jährige stand gegen Everton direkt in der Startelf.