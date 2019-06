Bericht: James vor Transfer zu Neapel - Rückkehr des Real-Madrid-Stars zu Carlo Ancelotti?

Die Leihe soll dem Bericht zufolge auf eine Saison begrenzt sein und rund zehn Millionen Euro schwer sein. In der Folge bestünde ein Kaufpflicht für Neapel - und nicht wie zuletzt beim FC Bayern , der James zwischen 2017 und dem Ende der jüngst abgelaufenen Saison für 13 Millionen Euro ausgeliehen hatte, nur eine Kaufoption.

Transfersumme noch nicht fix

Bei der Transfersumme nach Ablauf der Leihe gibt es aber offenbar noch Differenzen zwischen den "Königlichen" und dem SSC. Während die Italiener etwa 30 Millionen Euro bezahlen wollen, fordert Real mindestens 40 Millionen Euro. So oder so droht Madrid ein deutlicher Verlust, kam der Kolumbianer doch im Sommer 2014 für satte 75 Millionen Euro von der AS Monaco.