Offiziell: Trainer Carlo Ancelotti holt Ex-Bayern-Star James Rodriguez von Real Madrid zum FC Everton

Anzeige

Die sportliche Zukunft von James Rodriguez ist geklärt: Die frühere Leihgabe des FC Bayern München (2017 bis 2019) wechselt von Real Madrid in die Premier League zum FC Everton. Die Engländer und James selbst bestätigten den Transfer am Montagabend in den sozialen Netzwerken. Der Kolumbianer spielt bereits im dritten Verein unter Trainer Carlo Ancelotti, der James nicht nur in München und in Spanien, sondern nun auch beim Klub aus Liverpool betreut.

James über Ancelotti: "Trainer, der mich sehr gut kennt"

James kann es eigenen Angaben zufolge kaum erwarten, in England loszulegen. "Eine neue Etappe für eine neue Herausforderung in meiner Karriere. Glücklich, startbereit und voller Ehrgeiz, Hingabe und Engagement", schrieb der offensive Mittelfeldspieler auf Englisch und auf Spanisch auf seinem Twitter-Kanal unter eine Reihe von Bildern, die ihn im Everton-Trikot unter anderem bei der Vertragsunterschrift zeigen. In einer Mitteilung des Klubs wurde James wie folgt zitiert: "Ich bin sehr, sehr glücklich, in diesem Verein zu sein, ein Verein mit so viel Geschichte und mit einem Trainer, der mich sehr gut kennt."