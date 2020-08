James Rodriguez über Zeit beim FC Bayern: "Habe mich gefragt: Was mache ich eigentlich hier?"

James Rodriguez und der FC Bayern - sportlich war diese Zusammenarbeit zwar durchaus von Erfolg gekrönt. In 67 Spielen für den deutschen Rekordmeister steuerte der Kolumbianer 15 Tore und 20 Vorlagen bei. Doch wirklich wohl fühlte sich der 29-Jährige in München nicht, wie er nun in einem Interview mit Comutricolor durchblicken ließ. Demnach machte ihm vor allem die Kälte in Deutschland zu schaffen.

"Es gab Tage, an denen ich um 9 Uhr mit dem Auto in einer Eiseskälte zum Training gefahren bin. Da habe ich mich gefragt: Was mache ich eigentlich hier?", sagte James in dem über zweistündigen Gespräch mit dem Journalisten Daniel Habif. Auch die deutsche Mentalität empfand der Südamerika als kalt und erklärte: "Sie denken immer nur an die Arbeit. Sie sind wie Maschinen, das ist der Wahnsinn.“ Die Spieler würden einander begrüßen, trainieren - und anschließend wieder alle ihre eigenen Wege gehen. "Jeder führt sein eigenes Leben."