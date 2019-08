Lothar Matthäus: Deshalb hat es mit James Rodriguez beim FC Bayern nicht geklappt

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

"Weder Bayern noch Real Madrid spielen mit einer 10 in ihrem System. James kann aber nicht auf den Außenbahnen spielen, er muss es in der Mitte tun." Matthäus' bitteres Fazit: "Im System von Zidane und Kovac ist für James kein Platz." Allerdings muss der Kolumbianer wohl bei Real bleiben - nach der Verletzung von Asensio führt daran wohl kein Weg vorbei.

James sei ein Spieler, der sich unwohl fühlt, wenn er nicht in seiner Position spielen kann. "Bei Kolumbien spielt er beispielsweise hinter dem Stürmer und macht, was er will, so wie Messi in Barcelona", sagte Matthäus. Es sei ein Problem, dass es nicht mehr viele große Teams gibt, die mit einer Position spielen, wie sie James Rodriguez bekleidet. Matthäus hat dennoch großen Respekt vor dem Ex-FCB-Star, dessen Leih-Vertrag trotz Kaufoption nicht in einen langfristigen Kontrakt umgewandelt wurde. "Er ist ein großartiger Spieler und ich mag ihn sehr."