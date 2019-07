Bericht: Ex-Bayern-Star James Rodriguez will lieber zu Atlético Madrid als nach Neapel

Die vertragliche Situation von James Rodriguez ist eigentlich klar. Nachdem der FC Bayern die Kaufoption für den Kolumbianer zuletzt nicht gezogen hatte , wird er zur kommenden Saison zu Real Madrid zurückkehren. Dass der Offensivspieler dann demnächst aber auch das Trikot der Königlichen tragen wird, erscheint höchst fraglich. Trainer Zinedine Zidane gilt nicht als sein größter Förderer, schon während seiner ersten Amtszeit war der Franzose ein Grund für die James-Flucht 2017 in Richtung München.

James Rodriguez: Neapel um Ancelotti galt als Transfer-Favorit

Längst sind erste Wechsel-Gerüchte aufgekommen, die James zunächst stark mit dem SSC Neapel in Verbindung gebracht haben. Dort ist mit Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti ein großer Förderer des hochbegabten Technikers tätig, versucht ihn nach Italien zu locken. Nun vermeldet das kolumbianische Medium Gol Caracol, dass der 27-Jährige kein Interesse daran hat, nach Neapel zu wechseln. Er würde lieber einen Wechsel zum Real-Stadtrivalen Atlético Madrid bevorzugen, heißt es.

Allerdings werde ein möglicher Transfer noch vom stockenden Abgang Antoine Griezmanns erschwert. Der Franzose will Atlético in Richtung des FC Barcelona verlassen, die Klubs haben bislang aber noch keine Einigung erzielt. Am Sonntag soll der Superstar deshalb sogar das Training der Rojiblancos boykottieren. Real Madrid käme ein James-Verkauf dagegen auch entgegen.