Wechsel von Ex-Bayern-Star James Rodriguez zum SSC Neapel steht offenbar kurz bevor

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Wechsel zum SSC Neapel? Ancelotti spricht über James

Ancelotti sprach bereits kürzlich über einen möglichen Transfer von James: "Leider gehört er momentan noch nicht uns. Vielleicht tut er das bald. Oder nie. Wir werden sehen", so der 60-Jährige vielsagend. Auch James machte bereits Transfer-Andeutungen. So lud er unter anderem Neapel-Torwart David Ospina zu sich ein - und ließ sich inmitten von Napoli-Trikots auf einem Bolzplatz ablichten. Real-Hausblatt Marca sah dies am Dienstagabend als mögliches Wechsel-Indiz an.