Transfer nach Katar perfekt: Ex-Bayern-Profi James Rodriguez wechselt vom FC Everton zu Al-Rayyan

Der Wechsel von James Rodriguez nach Katar ist perfekt. Am Mittwoch gab Al-Rayyan die Verpflichtung des 30-jährigen Offensivspielers vom FC Everton bekannt. Berichten zufolge soll es sich um eine Leihe bis Sommer 2022 handeln. Das Gehalt übernimmt Al Rayyan laut übereinstimmenden Medienberichten für diesen Zeitraum komplett. Der katarische Verein äußerte sich zu den Modalitäten jedoch zunächst nicht. Auch eine Stellungnahme von Everton blieb vage. In der Wüste trifft James Rodriguez auf den früheren französischen Nationaltrainer Laurent Blanc so wie auf den vom FC Porto bekannten Yacine Brahimi.

