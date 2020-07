Andeutung von Zidane: Ex-Bayern-Profi James Rodríguez vor Abschied von Real Madrid

Für James Rodríguez verläuft die Rückkehr zu Real Madrid bis dato enttäuschend. Der Ex-Leihspieler des FC Bayern brachte es in dieser La-Liga-Saison lediglich auf acht Einsätze. Nach der Corona-Pause durfte der Kolumbianer erst einmal mitmachen, am 21. Juni beim 1:2 gegen Real Sociedad. Der Trend spricht eindeutig gegen James, der in den vergangenen zwei Partien der "Königlichen" nicht einmal im Kader stand, darunter gegen Athletic Bilbao (0:1) auf eigenen Wunsch.