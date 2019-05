Jan Aage Fjörtoft exklusiv über sein Übersteiger-Tor: "Man darf nicht zu viel nachdenken"

Der 29. Mai 1999 geht als der bislang dramatischste letzte Spieltag in die Bundesligageschichte ein. Im Mittelpunkt steht vor genau 20 Jahren das Fernduell zwischen Eintracht Frankfurt und Nürnberg. Der 1. FC Nürnberg scheint als 12. mit drei Punkten und fünf Toren Vorsprung auf Frankfurt wenig gefährdet. Am Ende hält die Eintracht die Klasse. Eine Minute vor Schluss erzielt Jan Aage Fjörtoft, heute TV-Experte, das Tor zum 5:1 gegen Kaiserslautern – bis zur 70. Minute hatte es 1:1 gestanden. Der "Club" verliert 1:2 gegen Freiburg und steigt ab. Das Schlusswort hatte Radioreporter Günther Koch: "Hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund."

Ich habe mit zwölf, 13 Jahren viel experimentiert und gesehen, dass der Übersteiger die beste Lösung ist, wenn ich auf den Torwart zulaufe. Lustig ist: Zum ersten Training danach habe ich unserem Trainer Jörg Berger in einem Buch gezeigt, wie ich 1993 die WM-Qualifikation für Norwegen beim 3:0-Sieg in Polen mit dem gleichen Trick klargemacht habe. Zwei meiner wichtigsten Tore sind so gefallen. Berger hat gesagt: „Das gibt’s nicht. Nein, nein, nein! Das glaube ich nicht!“

Fjörtoft über Berger: "Wir dachten, er spinnt"

Sie haben gesagt, dass Ihr Trainer Jörg Berger sogar die „Titanic“ gerettet hätte. Was hat er gemacht vor dem Spiel?

Jörg hat immer gesagt: „In der Ruhe liegt die Kraft.“ Und so hat er sich verhalten. Entscheidend im Abstiegskampf! Der Trainer ist wie ein Spiegel für die Mannschaft. Wenn er von den Spielern Ruhe fordert, dann aber herumbrüllt, wird das sofort durchschaut. Wir haben am 33. Spieltag auf Schalke gespielt, lagen 0:2 hinten. Ich habe den Ball in der 1. Halbzeit einmal berührt. Tor. Wir sind mit 1:2 in die Pause gegangen. Jörg Berger stand in der Kabine und sagte: „Jungs, ruhig, das schaffen wir.“ Wir dachten, er spinnt. Schalke war so viel besser als wir. Wir haben 3:2 gewonnen.

Welche Spielertypen sind im Abstiegskampf gefragt?

Man darf nicht viel nachdenken. Andererseits braucht man Spieler, die Verantwortung übernehmen. Hätte ich die Chance 1999 versiebt, hätte ich mich in Deutschland kaum noch blicken lassen können. Nach unserem 4:1 war es ruhig auf den Rängen. Wir wussten nicht, dass das Torverhältnis so entscheidend sein würde. Dann hat jemand geschrien: „Wir brauchen noch ein Tor!“ Ich habe gesagt: „Gut, dann machen wir halt noch eins.“ Diese Lockerheit brauchst du auch.