KFC Uerdingen holt Jan Kirchhoff - weiterer Ex-Bundesliga-Profi landet beim Großkreutz-Klub

Viele Jahre verbrachte der KFC Uerdingen, hauptsächlich in den 80ern und 90ern, in der 1. Bundesliga - damals noch unter dem Namen Bayer 05 Uerdingen. Der Verein gewann 1985 den DFB-Pokal und erreichte in der darauf folgenden Saison sogar das Halbfinale im Europapokal der Pokalsieger. Nach einer langen Zeit in den Niederungen des deutschen Fußballs spielt der Klub aus Nordrhein-Westfalen aktuell in der 3. Liga.

Der Kader des Teams von Heiko Vogel (von 2015 bis 2017 Trainer der zweiten Bayern-Mannschaft, zudem mit dem FC Basel in 2011 in der Champions League aktiv) besteht allerdings aus einer Reihe von Profis, die bereits Bundesliga-Erfahrung sammeln durften. Mit Kevin Großkreutz trägt sogar ein waschechter Weltmeister das Trikot der Krefelder, auch Dominic Maroh, Assani Lukimya oder Maximilian Beister sind keine Unbekannten. Nun gesellt sich mit Jan Kirchhoff ein weiterer Spieler hinzu, der vor gar nicht allzu langer Zeit in der Beletage auflief.

KFC Uerdingen sorgt immer wieder für Schlagzeilen

Kirchhoff, der einst mit dem FC Bayern zweimal Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger wurde, wechselte vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg zum KFC Uerdingen. Dort erhält der 28-Jährige einen Zweijahresvertrag. Vor seinem Engagement in Magdeburg war der gebürtige Frankfurter in der Premier League beim AFC Sunderland und den Bolton Wanderers aktiv, in der Bundesliga schnürte er seine Fußballschuhe vor seinem Bayern-Intermezzo beim FSV Mainz 05 und bei Schalke 04.

Zuletzt sorgten die Uerdinger gleich mehrmals für Furore - allerdings nicht nur durch die Verpflichtungen von namhaften Fußballern. Der Wirbel um Klub-Boss Michail Ponomarew und Ex-Coach Norbert Meier machte ebenso die Runde wie der Stadion-Streit mit dem MSV Duisburg. Da die heimische Grotenburg bis zum Herbst 2020 saniert wird, spielte der KFC in der vergangenen Saison in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Medienberichten zufolge soll Uerdingen jedoch einige Rechnungen nicht bezahlt haben.

