Jan Rosenthal spricht beim NP-Anstoß über die verkorkste Saison von Hannover 96 

Beim 113. Anstoß in der Nordkurve suchen wir Antworten, sprechen über das verkorkste Jahr und die hoffentlich bessere Zukunft in der neuen Saison. Wir treffen uns am Mittwoch, 27. März, um 18 Uhr in Hannovers bekanntester Fußballkneipe.

96-Schätze für den Neuanfang: Was Füllkrug und Bebou in die Kasse spülen

Fest steht, dass unser sportlicher Star ein langjähriger „Roter“ ist. Von 2000 bis 2010 kickte Jan Rosenthal in der Jugend und 80-mal in der Bundesliga für 96, danach zog es „Rosi“ raus in die Republik: nach Freiburg, nach Frankfurt und zuletzt nach Darmstadt, wo er im vergangenen Sommer seine Karriere mit 32 Jahren beendete. Der 18-malige Junioren-Nationalspieler wohnt mit Frau und zwei kleinen Kindern in Oldenburg und kommt zum zweiten Mal in diesem Jahr zurück nach Hannover. Im Januar gewann er mit dem 96-Traditionsteam das Sportbuzzer-Legenden-Turnier in der Swiss-Life-Hall.

Gewinnen Sie Tickets!

Hauptsponsor des NP-Anstoßes ist Versicherungsgigant HDI, im Pool sind Heinz von Heiden, die Dr.-Buhmann-Schule, die Nordkurve und das Sporthaus Gösch. In ihrer ersten Anstoß-Saison sind die Gilde-Brauerei und das deutsch-italienische Restaurant Salz & Pfeffer aus Ricklingen. Es gibt also süffiges Gilde-Bier und saftige Pizzastücke.

Eintrittskarten für diesen Talk können Sie natürlich nicht kaufen – aber trotzdem live dabei sein. Wir verlosen 30-mal zwei Tickets an alle, die sich formlos per Mail bewerben: np-aktion@neuepresse.de. Der Anstoß wird außerdem live im Internet übertragen: auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.com/neuepresse. Dort können Sie über die Kommentarfunktion Fragen an Rosenthal und Co. formulieren – unser Moderator wird nach der Halbzeitpause einige davon weiterleiten.