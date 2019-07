Comeback: Ex-Bundesliga-Profi Jan Rosenthal hilft vorübergehend bei Regionalligist VfB Oldenburg aus 

Rosenthal: "Ich stehe der Mannschaft vollkommen unverbindlich zur Verfügung"

Nach genau 200 Bundesliga-Spielen hatte der frühere U21-Nationalspieler seine Karriere 2018 in Darmstadt beendet. Der gebürtige Niedersachse zog daraufhin mit seiner Familie nach Oldenburg, wo seine Frau als Lehrerin arbeitet. In einem Interview mit dem SPORTBUZZER nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn gewährte Rosenthal einen Einblick in die Kehrseiten des Lebens eines Bundesliga-Profis. "Als Profi habe ich in einer Blase gelebt und mich von Dingen stressen lassen, die nur in der Blase Wertigkeit haben", erklärte Rosenthal.