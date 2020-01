Sportdirektor Jan Schlaudraff bei 96 freigestellt - Zuber übernimmt übergangsweise 

Job-Garantie Ende Dezember hinfällig

Der Vertrag des 36-Jährigen lief ursprünglich bis Juni 2022.Trotz Differenzen und der holprigen Kadergestaltung vor der Saison, sprach Kind dem ursprünglich als Manager-Assistent vorgesehenen Schlaudraff eine Jobgarantie aus - und stellte in Frage, wer Gerüchte um seine Freistellung in die Welt setzen würde. Nun also doch die Trennung. "Für die Weiterentwicklung des Klubs sind in den nächsten Wochen und Monaten die Weichen zu stellen: Dafür sind Klarheit, Ruhe, Geschlossenheit und Vertrauen notwendig", heißt es auf der 96-Homepage.

Kurios: Mit Gerhard Zuber wird der zunächst kaltgestellte Kaderplaner, der mit 96 einen Streit vor dem Arbeitsgericht ausfechtet, die Verantwortung übernehmen. "Unabhängig von arbeitsgerichtlich zu klärenden Rechtsfragen genießt Gerhard Zuber das volle Vertrauen der Geschäftsführung", so der Verein weiter.