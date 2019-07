Jan Ullrich traut Emanuel Buchmann den Tour-Sieg zu: "Er hat das Zeug zum Champion"

22 Jahre liegt der größte Tag des deutschen Radsports zurück. Damals, im Jahr 1997, avancierte ein gewisser Jan Ullrich zum ersten schwarz-rot-goldenen Sieger bei der Tour de France. Er war der erste und bisher letzte Deutsche, dem dieses Kunststück gelang. Aktuell schickt sich mit Emanuel Buchmann ein Landsmann Ullrichs an, in dessen große Fußstapfen zu treten.

Der 26-Jährige hatte am Wochenende mit zwei vierten Plätzen bei den schweren Pyrenäen-Etappen am Tourmalet und in Foix Prat d'Albis seine Top-Form unter Beweis gestellt. Der Ravensburger liegt in der Gesamtwertung auf Rang sechs, sein Rückstand auf Spitzenreiter Julian Alaphilippe aus Frankreich beträgt nur 2:14 Minuten.