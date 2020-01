Jan Wernke und seine Queen Mary gewinnen IDEE-Kaffee-Preis

Leipzig. „Ich bin unglaublich stolz auf Queen Mary", schwärmte Jan Wernke von seiner langjährigen Erfolgspartnerin in internationalen Parcours. „Sie ist sehr frisch und vor so einer tollen Kulisse wie hier in Leipzig gibt sie immer noch ein bisschen mehr. Sie mag es einfach, wenn die Leute in der Halle mitgehen." Der 30-jährige Springreiter aus Holdorf verwies im Idee Kaffee Preis Preis Philipp Weishaupt (Hörstel) mit dem Wallach Coby und den Iren Gerard O’Neill mit Jack van het Dennehof auf die Plätze.