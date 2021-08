"Keine großen Bedenken": Zimmermanns große Zuversicht vor Dresden

Noch kein Sieg in der Liga für Hannover 96, da werden einige nervös vor der Flutlichtpartie am Samstag in Dresden. 96-Trainer Jan Zimmermann feierte im Pokal bei Viertligist Norderstedt seinen ersten Pflichtspielsieg für 96, in der 2. Liga gewann der Havelser Aufstiegsheld noch nicht. Zimmermann gilt immer noch als Neuer in der Profiliga, der Druck auf ihn müsste immens sein. Anzeige Am Freitag ließ er sich davon nichts anmerken. „Ich selber mach mir keinen Druck“, erklärte er trocken. Stattdessen sagte er mit großer Zuversicht: „Mittelfristig, langfristig wird sich die Art unserer Zusammenarbeit auf jeden Fall positiv auszahlen.“ Woher nimmt der 96-Trainer seine Zuversicht?

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Die Handschrift Immer gut, wenn ein Trainer seine eigene Handschrift erkennt – unabhängig vom Resultat. Beim 1:1 in Bremen „hat es die Mannschaft richtig gut gemacht“, findet Zimmermann, beim 0:3 gegen Rostock „nicht so gut, sie hat aber auch nicht so viel falsch gemacht“. Gegen Norderstedt hatte 96 sich „oft gut durchgespielt nach vorne“. Zimmermanns Muster im Spielaufbau greifen also. Griffiger und zielstrebiger müsste 96 noch sein. Er habe da aber „keine großen Be­den­ken, dass wir das beim nächsten Gegner gut lösen“. Der Angriff „Wir haben vorne viel Qualität“, sagt Zimmermann. Selbst gegen tief stehende Gegner müsse dies reichen. Auch beim wilden Pressinggegner Dresden vermutet Zimmermann, dass sich Räume für seine eigenen Angreifer auftun, so wie in Bremen. Die Offensivqualität will 96 auf jeden Fall verbessern, mindestens aber behalten. „Wir werden Duckschi auf keinen Fall abgeben“, betonte Zimmermann wegen eines weiteren Transferangriffs aus Bremen. Beim zuletzt formschwachen Hendrik Weydandt wiederholte der Trainer seine Mut ma­chen­de Zuversicht: „Ich weiß, dass sich dieser vermeintliche Knoten bei ihm auch wieder lösen wird.“

Die Abwehr Steht mit Julian Börner an der Seite von Marcel Franke. Von Börner verlangt Zimmermann nun „keine Wunderdinge“. Für Dresden kündigt der Trainer „eine ordentliche oder gute Leistung“ von Börner an: „Aber unser Spiel wird nicht um drei Klassen besser, weil er mitspielt.“ Es ist noch nicht alles gut bei 96. Ein defensiver Mittelfeldspieler mit Zweikampf- und Kopfballstärke fehlt. Der Job wird auch in Dresden ein Fall für zwei: Sebastian Ernst und Dominik Kaiser erledigten das bisher ordentlich. Der Ton Macht die Musik. Es klingt vielversprechend, was man aus dem Innenleben bei 96 so hört. Zimmermann hält die Balance zwischen Lob und Kritik. Ein Beispiel in seinen Worten: „Da ich die Mannschaft nicht für jede Niederlage bestraft ha­be, werde ich mir auch für einen Sieg nichts einfallen lassen. Es sollte für uns nichts Besonderes sein, Spiele zu gewinnen.“