Fünf Tore innerhalb von 47 Minuten: Janine Hofmeister ist Eure Heldin der Woche!

Das Spiel gegen die SG Blaues Wunder/Arminia Hannover wird Janine Hofmeister nicht so schnell vergessen, bereits zu Beginn brachte sie ihre Mannschaft mit zwei schnellen Toren in der 4. und 6. Minute in Führung und ebnete damit den Weg für den vierten Heimsieg dieser Saison in der Kreisliga 2. Enorme Schnelligkeit und gute Technik Noch vor der Pause erhöhte sie auf 3:0 und 4:0, in der 51. Minute folgte das Highlight: Auf Höhe der Mittellinie erkämpft sie sich durch einen Fehler im Spielaufbau der SG Blaues Wunder/Arminia Hannover den Ball. Die gerade mal 1,62 Meter große Stürmerin lässt die komplette Abwehr dank ihrer enormen Schnelligkeit mit dem Ball aussteigen, zieht an der gegnerischen Torhüterin vorbei und netzt überlegt zum 5:0 ein. Sechs Minuten später darf sie dann in den verdienten Feierabend und wird gegen Kollegin Leonie Hische ausgewechselt. Von den SPORTBUZZER-Usern wird Hofmeister für diese Leistung mit 33,9 Prozent der Stimmen und knappem Vorsprung zur Heldin der Woche gewählt.

Das sind die Helden der Woche aus der Region Hannover in der Saison 2019/20 Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga 2 erlebte Marius Fennel mit der SG Blaues Wunder ein Wechselbad der Gefühl. Erst lief gegen Iraklis Hellas fast nichts zusammen, dann wendete der 29-Jährige mit zwei Treffern das Blatt. Doch in der Nachspielzeit gab es noch den Ausgleich. Die beiden Tore - per Direktabnahme aus 20 Metern und nervenstark vom Punkt - und 40,6 Prozent der Stimmen machten ihn zum ersten Held der Woche der Spielzeit 2019/20. ©

Anzeige

Kapitänin Alissa Damaske lobt ihre Teamkollegin in höchsten Tönen: "Janine ist überragend im Torabschluss und sehr wichtig für uns. Ihre Erfahrung ist essenziell und bringt uns nach vorne, auf Janine ist immer Verlass - sowohl auf, als auch neben dem Platz."

Fußball spielt Hofmeister bereits seit ihrem fünften Lebensjahr, als sie anfing, mit den Jungs auf Vereinsebene zu kicken - "dadurch habe ich schnell an Tempo und physischer Durchsetzungskraft gewonnen". Die 34-Jährige bleibt bescheiden und betont die Teamleistung: Hätten ihre Mitspielerinnen ihr nicht den Rücken freigehalten und sie mit guten Pässen in die Tiefe versorgt, wäre das Ergebnis nicht so deutlich ausgefallen. Alle fünf Tore entstanden aus dem Spiel heraus, aus zentralen Positionen. ...über ihre fußballerischen Ziele Ihr Saisonziel mit der Mannschaft ist es, unter die ersten Drei in der Tabelle zu kommen. Zurzeit steht der 1. FC Berlingen auf Rang vier, fünf Punkte hinter dem drittplatzierten TSV Bemerode II. Am Sonntag geht es auswärts gegen den SV Hertha Otze - die Chance, die ersten Auswärtspunkte zu holen und an der Spitzengruppe dranzubleiben. Trotz ihrer Bescheidenheit hat die ehemalige Bundeswehrsoldatin aber auch ein persönliches Ziel: "Den Kreispokal gewinnen wäre natürlich toll", sagt die Stürmerin.

Teilnahme an der nationalen Auswahl der Bundeswehr In ihren zwölf Jahren bei der Bundeswehr ist sie in ganz Deutschland herumgekommen und hat in vielen Vereinen Erfahrung sammeln können. Ein Jahr lang spielte sie sogar bei der nationalen Frauen-Auswahl der Bundeswehr und fuhr 2016 im Rahmen des Conseil International du Sport Militaire (CISM) zu einer Mini-EM nach Frankreich. "Auch wenn es immer ein kleiner Kampf war, mich von meinen Vorgesetzten für Spiele freistellen zu lassen - auf internationaler Ebene im Stadion zu stehen und die Nationalhymne mitzusingen, ist schon ein nices Gefühl", sagt Hofmeister. Nach der Beendigung ihrer Soldatenkarriere arbeitet sie nun in der Verwaltung der Bundeswehr. Für welche Mannschaft ihr Herz schlägt? "Natürlich nur für Brelingen!"

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.