U21 ohne Stoßstürmer zur EM: Stefan Kuntz erklärt Nichtberücksichtigung von Janni Serra

Kuntz räumte ein, dass er etwas länger überlegen musste, bis er sich dazu entschlossen hatte, den 1,93 Metern großen Angreifer von Holstein Kiel zu streichen - schließlich hätte Serra dem Kader eine weitere Facette verliehen. „Aber es ist nicht ganz unser Spiel, dass wir so wahnsinnig viele Flanken reinhauen, wo wir dann einen bulligen Stürmer brauchen“, erklärte der Coach, „es geht mehr über das Spielerische. Da waren am Schluss ein paar Prozentpunkte mehr bei Lukas Nmecha.“

Waldschmdit ist die 1a-Lösung im deutschen Sturm

Mit dem agilen Freiburger Waldschmidt ist die deutsche 1a-Lösung im Angriff bereits gefunden, und sollte die – aus welchen Gründen auch immer – mal nicht aufgehen, setzt er in Nmecha lieber auf einen zweiten Typ „spielenden Mittelstürmer“, wie Kuntz den bei Manchester City unter Vertrag stehenden einstigen englischen U-Nationalspieler charakterisiert. Das Argument, Serra könne mit seiner Statur für eine andere Gefahr, gerade bei hohen Bällen sorgen, ließ Kuntz nicht so ganz gelten, „weil wir diese Position nicht haben“ und „weil Janni ja auch kein klassischer Stoßstürmer ist, ich habe ihn oft in Kiel gesehen“.