Jannik Dehm verlängert bei Holstein Kiel

Zweitligist Holstein Kiel macht Nägel mit Köpfen und plant die Zukunft. Rechtsverteidiger Jannik Dehm, dessen Arbeitspapier bei den Störchen bis 30.06.2020 fixiert ist, hat seinen Vertrag verlängert. Der 23-Jährige, der momentan wegen eines Schienbeinbruchs (zugezogen am 21.07.2019 im Testspiel gegen Sheffield Wednesday) ausfällt, unterschrieb vorzeitig bis 30.06.2021. Der 23-jährige ehemalige Junioren-Nationalspieler kam im Sommer 2018 von der TSG Hoffenheim II nach Kiel. In der vergangenen Saison erkämpfte er sich sofort einen Stammplatz und stand 33 Mal in der Startelf.

„Jannik hat sich in kürzester Zeit zu einer festen Größe in der Kieler Defensive entwickelt“, so Fabian Wohlgemuth, Geschäftsführer Sport der KSV. „Sein Weg bei der KSV ist beispielhaft. Auf seine fußballerischen Fähigkeiten, seine Einstellung, sein Teamgeist und sein Entwicklungspotential wollen wir auch in Zukunft setzen. Seine Verletzung kurz vor dem Saisonstart ist natürlich für ihn und auch für uns sehr schmerzlich, aber wir sind überzeugt, dass er nach seiner Genesung schnell wieder an seine Leistungen anknüpfen und noch stärker zurückkommen wird.“