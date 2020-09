Trotz Corona: Japans Olympia-Ministerin Hashimoto will Sommerspiele 2021 "um jeden Preis" abhalten

Nach Auffassung von Japans Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto sollten die wegen der Corona-Pandemie aufs nächste Jahr verschobenen Sommerspiele in Tokio "um jeden Preis" stattfinden. "Ich möchte alle unsere Anstrengungen auf Maßnahmen gegen das Coronavirus richten", sagte die Ministerin am Dienstag in Tokio.