Japans Olympia-Chefin Seiko Hashimoto trotzt Corona-Krise: "Denken nicht über Absage nach"

Japans Olympia-Macher erwägen trotz erneuten Corona-Notstands für Tokio und steigender Infektionszahlen keine Absage der im Juli geplanten Sommerspiele. " Wir denken nicht über eine Absage nach ", bekräftigte Seiko Hashimoto, Präsidentin des Organisationskomitees, am Freitag. In der kommenden Woche werde man eine zweite Version eines Handbuchs mit detaillierten Regeln und Corona-Maßnahmen für Athleten veröffentlichen, hieß es. Zudem sind für nächste Woche Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Kommitee über die offene Frage einer Zulassung japanischer Zuschauer geplant. Ausländische Fans sowie die Familien internationaler Athleten haben Japans Olympia-Macher bereits ausgeschlossen .

Die Olympia-Stadt Tokio soll drei Monate vor den Sommerspielen wegen wieder stark steigender Infektionen ab diesem Sonntag erneut unter Notstand gestellt werden. Die Regierung wollte den Notstand für Tokio sowie Osaka, Kyoto und die Präfektur Hyogo am Freitag offiziell bekanntgeben. Er soll bis zum 11. Mai gelten. "Diese Maßnahme würde dem sehr sorgfältigen Ansatz der japanischen Behörden entsprechen", hatte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, bereits am Mittwoch in Erwartung der Entscheidung gesagt.