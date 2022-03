Japan löst mit Sieg gegen Australien das Ticket zur WM in Katar - Auch Saudi-Arabien qualifiziert

Sein Doppelpack ebnete dem Land der aufgehenden Sonne letztlich den Sprung zur Weltmeisterschaft . Nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der 24-Jährige das 1:0 (89.), ehe er den Sieg in der Nachspielzeit (90+4) mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag unter Dach und Fach brachte. Mit von der Partie waren auch einige Bundesliga -Profis, darunter Wataru Endo (VfB Stuttgart), Takuma Asano (VfL Bochum) und Genki Haraguchi (Union Berlin).

Nach neun von zehn Spielen in der AFC-Quali-Gruppe 2 belegt Japan nun mit 21 Punkten den ersten Platz - und kann von den drittplatzierten Australiern (15) nicht mehr eingeholt werden. Außer Reichweite für das Team aus "Down Under" ist auch Saudi-Arabien (19). Die Nation, die direkt an das WM-Gastgeberland Katar grenzt und im November somit eine kurze Anreise hat, profitierte von dem japanischen Sieg. Unabhängig von dem eigenen Auftritt heute gegen China (16 Uhr/MEZ) dürfen die Saudis fest mit der WM planen.