Jäpel wechselt von Lok Leipzig zur BSG Chemie – Leutzscher starten Dauerkartenverkauf

Leipzig. Denis Jäpel trägt fortan nicht mehr Blau-Gelb, sondern Grün-Weiß. Wie Regionalligist BSG Chemie Leipzig mitteilte, wechselt der Offensivakteur vom Lokalrivalen 1. FC Lok Leipzig zu den Chemikern und unterschreibt einen Vertrag bis 2023. Erst im vergangenen Sommer entschied sich der gebürtige Weimarer den Schritt vom FSV Zwickau zu Lok Leipzig zu machen, kam aber in dem einem Jahr beim aktuellen Sachsenpokalsieger nie über die Reservistenrolle hinaus. In neun Spielen in der Regionalliga Nordost, traf er und assistierte jeweils einmal. Anzeige

Dauerkartenverkauf startet

Mit dem Wechsel zum Ortsnachbarn sollen für den 23-Jährigen nun wieder bessere Zeiten kommen. Davon überzeugt ist auch der sportliche Leiter der BSG Chemie, Andy Müller-Papra: „Denis wird zu alter Stärke zurückfinden und uns in den kommenden Spielzeiten viel Freude bereiten. Wir hatten bereits mit ihm Kontakt, als wir in der Oberliga waren. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich nun für uns entschieden hat.“ Jäpel selbst wolle einen Beitrag für seine neue Mannschaft leisten und hofft, dass er „seine Stärken und den Spaß am Fußball wieder auf den Platz bekommt.“

Nicht nur Kadertechnisch laufen die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren, auch die Zuschauerfrage nimmt bei der BSG Chemie langsam Gestalt an. So startet um Mitternacht der Dauerkartenverkauf für die kommende Regionalligasaison. Die Fans werden – auch angesichts der sinkenden Infektionswerte – zurück in die Stadien kommen.

Die Preise sollen gleich bleiben