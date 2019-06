Zwei Abgänge bei Barca: Gomes und Cillessen verlassen Klub - Neto soll kommen

Gomes wechselt für 25 Millionen Euro

Auch im Mittelfeld gibt es einen fixen Abgang bei Barca zu verzeichnen. Der bereits in der vergangenen Saison an den FC Everton ausgeliehene Spanier André Gomes wird fest in die Premier League wechseln. Die "Toffees" überweisen Medienberichten zufolge eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro an die Katalanen. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte in der englischen Liga mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen können.