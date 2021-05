Javi Martinez spricht vor Bayern-Abschied über Zukunftsplan: "Offen in alle Richtungen"

Der FC Bayern verabschiedet Allesgewinner Javi Martínez. Nach neun erfolgreichen Jahren endet im Sommer die Zeit des Spaniers beim deutschen Rekordmeister. Die Zukunft des 32-Jährigen ist noch nicht geklärt. "Ich bin offen in alle Richtungen und schaue nach der besten Option für mich. Ich weiß es noch nicht, werde diese Entscheidung im Sommer daheim in Ayegui treffen. Erst konzentriere ich mich auf die beiden letzten Spiele und meinen Abschied", sagte Martínez im Interview mit dem Kicker.

Der Defensivspieler wurde in jedem Münchner Jahr deutscher Meister - insgesamt also neun Mal. Zudem holte Martinez mit dem FCB fünf Pokalsiege, zwei Siege bei der Klub-WM und zwei Champions-League-Triumphe. Dazu avancierte er zum "Mr. Supercup" mit seinem 2:1-Siegtreffer in der Verlängerung gegen den FC Sevilla. 40 Millionen Euro Ablöse ließen sich die Bayern im Sommer 2012 die Dienste des Mannes mit dem großen Kämpferherzen kosten - damals war der Profi von Athletic Bilbao der Rekordzugang der Bundesliga.