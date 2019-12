FC Bayern muss sechs Wochen auf Javi Martinez verzichten - Salihamidzic: "Halten uns alles offen"

Bayern-Trainer Hansi Flick muss auf zahlreiche Stammspieler verzichten

Der Abwehrspieler reiht sich ein in eine lange Liste von Verletzten, die Flick insbesondere in der Defensive langsam vor Probleme stellen. Nationalspieler Niklas Süle ist nach seinem Kreuzbandriss für die gesamte Saison keine Alternative mehr, Rekordtransfer Lucas Hernandez wird erst Ende Januar wieder ins Training einsteigen, also lange nach dem Rückrundenauftakt am 19. Januar gegen Hertha BSC. Da wird auch Martinez fehlen, der wohl Mitte Februar wieder zur Verfügung stehen dürfte.