Bayern-Matchwinner Javi Martinez lässt Abschied noch offen - Tor zu Supercup-Sieg "ein Traum"

Mit seinem Tor in der Verlängerung des UEFA-Supercups gegen den FC Sevilla (2:1) hat Javi Martinez dem FC Bayern ein weiteres Highlight beschert - doch war es auch sein letztes im Trikot des deutschen Rekordmeisters? Der 32 Jahre alte Spanier wurde in der 99. Minute eingewechselt. Nur fünf Minuten später köpfte er nach einem Eckball den entscheidenden Treffer. Damit holte der Triple-Sieger auch den vierten Titel im Jahr 2020. Zuvor hatte Sevilla dem Team von Trainer Hansi Flick einen harten Kampf geboten.

Schon im Supercup 2013 gegen den FC Chelsea hatte Martinez getroffen, seinerzeit in der Nachspielzeit der Verlängerung. Das Elfmeterschießen gewann der FCB dann mit 5:4. Daran erinnerte sich der Mittelfeldspieler der Münchner. "Wir sind sehr zufrieden, es ist ein Traum, so wie 2013, und ein schöner Abend für uns", erklärte Martinez nach dem Spiel bei Sky. Ob es seine letzte Partie im Trikot der Bayern war, ließ der Routinier noch offen.

Martinez erklärte: "Ich will heute nur feiern mit meinen Kollegen, und dann haben wir ein Spiel am Sonntag." Gut möglich, dass er beim Duell bei der TSG Hoffenheim schon nicht mehr im Kader steht. Ein Transfer in seine spanische Heimat zu Athletic Bilbao soll kurz vor dem Abschluss stehen. Doch von einem feststehenden Abschied wollte Martinez am späten Donnerstagabend nichts wissen. "Wenn ich dabei bin, werde ich alles geben. Solange ich hier bin und das Trikot des FC Bayern trage, werde ich es verteidigen."