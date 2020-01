Nächster Jadon Sancho? Berater: Bundesliga-Klubs an Jayden Braaf von Manchester City interessiert

Wird er Hollands Jadon Sancho? Einem Bericht des Portals Voetbalzone zufolge sind vier deutsche Top-Klubs an einer Verpflichtung des holländischen Angriff-Juwels Jayden Braaf interessiert. Das bestätigte der Vater und Berater Jeriano Braaf dem Portal. Wie vor ihm auch BVB-Shooting-Star Sancho spielt der 17-Jährige für die U23 von Manchester City und ist auf den offensiven Außenbahnen zu Hause. Schon bald könnte er also Sanchos Karriereweg nachzeichnen: Laut dem Bericht möchte Braaf nämlich im kommenden Sommer Profifußball spielen und zieht deswegen einen Wechsel in die Bundesliga in Betracht.