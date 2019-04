JC Leipzig startet mit Verspätung in die Bundesliga

Leipzig. Sie scharren hörbar mit den Hufen: Mit dreiwöchiger Verspätung greifen die JCL-Cracks an diesem Sonnabend (18 Uhr) am 3. Kampftag endlich in die Judo-Bundesliga-Saison ein. Der Start erfolgt beim JC Rüsselsheim – die Leipziger Fans können ihre Jungs das erste Mal am 27. April in der Brüderstraße anfeuern, die weiteren Heimkämpfe sind für den 15. Juni und 5. Oktober angesetzt.