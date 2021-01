Jean-Philippe Mateta soll bei Mainz 05 bleiben - Vorstand Heidel äußert sich zu Zukunft

Mateta war im Sommer 2018 aus Frankreich nach Mainz gekommen. Der 23-Jährige stand zuvor bei Olympique Lyon unter Vertrag, spielte beim französischen Erstligisten allerdings keine große Rolle. In der Ligue 1 kam er für Lyon lediglich zwei Mal zum Einsatz und wurde in der Saison 2017/18 an den Zweitligisten AC Le Havre verliehen. Seit seinem Wechsel an den Rhein erzielte der Stürmer in 70 Spielen 27 Tore.