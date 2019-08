Rekord-Transfer perfekt: Jean-Pierre Gbamin wechselt von Mainz 05 zum FC Everton

Jean-Philippe Gbamin verlässt Mainz 05 und wechselt in die englische Premiere League zum FC Everton. Die Rheinhessen bestätigten den Transfer am Freitagabend. Der 23 Jahre alte Ivorer erhält bei den „Toffees“ einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Über die Höhe der Ablöse machten die 05er keine Angaben, sie soll laut englischen Medienberichten jenseits der 30 Millionen Euro liegen. Damit wäre Gbamin, der zuletzt auch mit Bayer 04 und dem BVB in Verbindung gebracht wurde, noch vor Abdou Diallo (wechselte im Vorjahr für 28 Mio. zum BVB) der teuerste Abgang der Mainzer Klubgeschichte.