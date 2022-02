"Jeder arbeitet für jeden, so soll's sein": Stimmen zu RB Leipzigs Achtelfinal-Einzug

Konrad Laimer (RB Leipzig): "Ich glaube wir können das Spiel etwas unspannender gestalten, aber grundsätzlich haben wir vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Nach dem 2:0 haben wir eigentlich so gut wie nichts zugelassen und dann ein blödes Standarttor bekommen. Dann wird das mit den Fans und der guten Stimmung heute im Stadion alles noch ein bisschen hitzig. Aber wir sind cool geblieben, haben das 3:1 gemacht und meiner Meinung nach hochverdient weitergekommen. Wir haben dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt - so können wir weitermachen. " ©

Die Zitter-Minuten hatte sich RB selbst zuzuschreiben. Bei Tedescos Team, das auf fünf Positionen im Vergleich zum 6:1 am vergangenen Sonntag verändert war, haperte es diesmal beim Tore schießen. Leipzig bestimmte fast nach Belieben, was auf dem Platz in San Sebastián passierte. Die heimischen Fans, an die Kapitän Mikel Oyarzabal nach der Ligapleite im Baskenderby am Wochenende (0:4 bei Athletic Bilbao) noch einmal appelliert hatte, waren mitunter still. Stimmungsaufheller ließ RB lange nicht zu.