"Jeder muss alls raushauen": BSK Hannover-Seelze will gegen Straubing siegen

Es gibt noch eine Chance, wie es mit dem Halbfinale hinhauen kann für die Bundesliga-Boxer des BSK Hannover-Seelze. Sie müssen beide ausstehenden Ligakämpfe gewinnen. Am Samstag (19 Uhr, Autohaus Schrader) hat der BSK sein erstes wichtiges Duell mit dem BC Straubing.

Cheftrainer Arthur Mattheis hat einen wichtigen Akteur vorher extra zum Zahnarzt geschickt: Schwergewichtler Rizar Kübazi hatte zuletzt in der entscheidenden dritten Runde dreimal seinen Mundschutz verloren. Dafür kassierte er eine Verwarnung nebst Punktabzug – und Seelze musste sich beim BC Chemnitz mit einem 12:12 begnügen. An diesem Punktverlust hat der BSK immer noch zu knabbern, mit einem Sieg wäre er auf Platz drei vorgerückt. „Nun sind wir Sechster und müssen unbedingt gewinnen“, betont Mattheis. Der Zahnarzt jedenfalls hat am Schutz des bulligen Albaners gefeilt. Alles sollte nun gut passen. „Normalerweise sitzt so ein Teil bombenfest“, sagt Mattheis. Böse ist er Kübazi aber nicht: „Wir haben einfach Pech gehabt in dieser Saison. Das passt dazu.“