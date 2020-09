"Jedes Spiel ein Endspiel": SV Arnum will sich keine Ausrutscher erlauben

"Wir sind auf einem guten Weg"

Mit Maximilian Abels übernimmt ein weiterer Langzeitverletzter die Rolle des Co-Trainers. „Und als weiteren Co-Trainer unterstützt mich Wolfgang Jaksina“, freut sich der Coach. „Das erleichtert die Arbeit ungemein.“ Im Vorjahr habe er das Team allein betreuen müssen. „Jetzt können wird das Ganze verteilen und noch effektiver und besser steuern.“ Unterm Strich sei der Kader gut bestückt: „Außen sind wir doppelt und dreifach besetzt, auch in der Abwehrkette habe ich mehr Optionen. Und vorne gibt es neben Felix Rademacher mit Antonio Petrovic und Boua Karim Dagnogo weitere Alternativen.“

Im bisherigen Verlauf der Vorbereitung hätten bereits einige der Neu-Arnumer Duftmarken hinterlassen: „Klar ist, dass sich die Mannschaft erst finden und dass sich einige Spieler erst an das Niveau gewöhnen müssen.“ Aber Spieler wie Runge, Viebrans, Petrovic sowie Dagnogo und Sayon hätten ihm schon ganz gut gefallen und gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen sei.

Allerdings sei es in den ersten beiden Trainingswochen insgesamt noch nicht wir­k­lich rund gelaufen. Doch mit der dritten Woche und den letzten beiden Auftritten beim Baumgarten-Cup in Eldagsen sei das Team in Tritt gekommen – sowohl in den Übungseinheiten als auch bei den Testspielen. „Nach dem 2:1 gegen den TSV Pattensen, der zuvor alles weggeballert hatte, musste ich die Jungs echt loben. Das war eine super Leistung.“ Auch bei der knappen 1:2-Niederlage gegen den FC Eldagsen einen Tag später sei der SV-Coach absolut zufrieden gewesen. „Wenn man bedenkt, dass mir viele Spieler gefehlt haben, die Beine schwer waren und wir nur unglücklich verloren haben, hat die Mannschaft das gut gelöst.“

Bei der 1:2-Niederlage gegen den TSV Wettmar, beim 2:2 gegen den FC Concordia Hildesheim und zum Start des Turniers in Eldagsen im Duell gegen den SV Gehrden (1:3) sei noch vieles Stückwerk gewesen. Zudem habe er aufgrund der vielen Ausfälle improvisieren müssen. „Doch jetzt sind wir auf einem guten Weg.“ Auch der jüngste 8:1-Erfolg gegen die U23 des 1. FC Germania Egestorf/Langreder bestätigte dies.

Mit Blick auf die sportlichen Leistungen wünscht sich Vojnikovic, dass sein Team an die Darbietungen in der Saison 2018/2019 anknüpfen kann. „Wir wollen guten Fußball spielen und möglichst viele schöne Tore schießen, setzen auf Ballbesitz, Kombinationsfußball und Offensive.“ Dass die Arnumer, anders als in der vergangenen Saison, diesmal wieder eine Stadt-Staffel zugewiesen bekommen haben, freut den Coach. „Wir haben kurze Fahrten und treffen auf Teams, die ebenfalls nach vorne spielen und nicht nur darauf aus sind, in erster Linie das Spiel des Gegners zu zerstören.“

Keine Ausrutscher erlaubt

Allerdings sei eine derart kleine Liga wie in dieser Saison auch nicht leicht zu bewältigen: „Wenn du unter die ersten zwei kommen willst und die Aufstiegsrunde anpeilst, darfst du dir im Grunde keine Ausrutscher erlauben. Da ist jedes Spiel ein Endspiel.“ Als Favoriten sieht er den TSV Bemerode, den Koldinger SV und Niedersachsen Döhren. Zu unterschätzen sei aber auch der Rest nicht: Sowohl der HSC II und die SG Blaues Wunder als auch der SV Croatia Hannover und der VfL Eintracht Hannover könnten sich als Stolpersteine erweisen.