"Jegliche Unterstützung angeboten": Schalke 04 prüft Aussagen eines beim Aufstieg verletzten Fans

"Die Prüfung seiner Hinweise" sei bereits angelaufen. Nach eigenen Angaben war der Zuschauer beim Sturm der Anhänger auf das Spielfeld an die Metallbrüstung der Nordkurve gedrängt worden und dabei ohnmächtig geworden. Ein noch unbekannter Zuschauer habe den Bewusstlosen über die Brüstung in den Stadiongraben gezogen, wo er medizinisch versorgt worden sei. "Ich war nicht zum ersten Mal in der Nordkurve – aber bei diesem Spiel waren meiner Meinung nach einfach viel zu viele Menschen auf der Tribüne", sagte Höfs.

Sowohl bei den Spielen des 1. FC Köln als auch beim FC Schalke 04 war es am Wochenende zu Platzstürmen gekommen. Diese hätten nach Meinung der Sicherheitsbehörden dramatische Folgen haben können. Vor allem der grenzenlose Jubel in der Arena in Gelsenkirchen hat die Polizei vor eine große Herausforderung gestellt. "Dieser Platzsturm hätte auch in einer Katastrophe enden können", sagte der Leitende Polizeidirektor Peter Both. Beiden Klubs drohen Konsequenzen. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat nach den Vorfällen vom Samstag die Ermittlungen aufgenommen, wie ein DFB-Sprecher am Montag bestätigte.