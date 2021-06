Schalke-Chaos geht weiter: Aufsichtsratsboss Jens Buchta verlässt den Bundesliga-Absteiger

In der Führungsetage des FC Schalke 04 kehrt keine Ruhe ein. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Jens Buchta wird den kriselnden Revierklub verlassen. Das gab der Bundesliga-Absteiger am Donnerstagnachmittag bekannt. Der 58-Jährige wird seinen Rückzug aus dem Gremium nach Klub-Angaben im Anschluss an die für den kommenden Sonntag angesetzte Mitgliederversammlung vollziehen. Buchtas Vertrag auf Schalke war eigentlich noch bis zum 30. Juni 2022 gültig.

