Bestätigt: Jens Keller wird Coach des 1. FC Nürnberg - Stickroth neuer Co-Trainer

Nun ist es offiziell: Jens Keller übernimmt ab sofort den Trainer-Posten beim 1. FC Nürnberg. Dies bestätigte der Zweitligist am Montagnachmittag auf seiner Homepage. Zuvor hatten bereits Sky und Sport1 über die Personalie berichtet . Keller wird beim FCN die Nachfolge von Damir Canadi antreten, der in der vergangenen Woche entlassen wurde. Zuletzt hatte Marek Mintal interimsweise auf der Trainerbank der Nürnberger gesessen.

Keller wird am Mittwoch erste Einheit leiten

Ex-Profi Keller (142 Erst- und 115 Zweitligaspiele für den VfB Stuttgart, 1860 München, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln) unterschreibt bei den Franken einen Vertrag bis Juni 2021 und wird die Mannschaft am Mittwoch ab 14 Uhr erstmals auf dem Trainingsplatz betreuen. Als Trainer arbeitete der 48-Jährige in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und Schalke 04. Mit den Königsblauen qualifizierte er sich dabei für die Champions League. Außerdem sammelte Keller als Coach Erfahrung in der zweiten Liga durch seine Engagements bei Union Berlin und dem FC Ingolstadt.